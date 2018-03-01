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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Пермского края
14:20  01 марта 2018 3

Вице-премьер Рогозин прилетит в Пермь и проверит местную оборонку

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, басаргин виктор, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин решил еще раз взглянуть на пермскую промышленностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин собирается в Пермь на «оборонное» совещание. Не исключено, что чиновник проверит и некоторые предприятия.

Вице-премьер посетит столицу Прикамья в ближайший вторник — 6 марта. У чиновника запланировано совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса. Возможно, Рогозин посетит местные предприятия — «ОДК-Пермские моторы», «Протон-ПМ». В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что программа визита пока уточняется.

Последний раз Дмитрий Рогозин был в Перми в июле 2016 года. Вместе с губернатором Виктором Басаргиным он тогда посетил предприятия двигателестроения — «ОДК-Пермские моторы» и «Авиадвигатель».

Виктор Жуков
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