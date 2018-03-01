Свердловские энергетики улучшили качество жизни трех муниципалитетов

15:08 01 марта 2018 0

В поселке Красный появилась новая трансформаторная подстанция Фото: Анна Майорова © URA.RU

Энергетики «Облкоммунэнерго» завершили восстановительные работы на электросетях в городе Кушва и поселках Красный и Старо-Кирпичный в Свердловской области. Их жители жаловались на низкое напряжение и перебои в электроснабжении, а пропускная способность линий электропередачи не соответствовала реальной нагрузке.

«В асбестовском поселке Старо-Кирпичный, например, в период пиковых нагрузок в конце воздушной линии напряжение у потребителей составляло не более 150-180 вольт. Мы провели реконструкцию линии электропередачи, заменили трансформатор в подстанции. Сейчас качество электроэнергии соответствует нормативным значениям», — рассказал «URA.RU» начальник управления по подготовке производства АО «Облкоммунэнерго» Наталия Шитова.

По данным компании, в поселке Красный энергетики установили новую трансформаторную подстанцию, а также заново построили воздушную линию электропередачи. В Кушве на одной из улиц разделили линию на два участка, перераспределив нагрузку и тем самым снизив потери электричества. Сегодня напряжение сетей полностью соответствует нормам.