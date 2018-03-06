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06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:32  06 марта 2018 4

Самая красивая болельщица Екатеринбурга провела зарядку в центре города. ФОТО

Праздник, посвященный началу отсчета 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу – 2018. Екатеринбург , селфи, russia2018, фифа, fifa world cup, чм2018, fifa2018, панина мария, чемпионат мира по футболу 2018, сто дней
Мария Панина помогла собравшимся горожанам не замерзнутьФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге начался отсчет 100 дней до старта чемпионата мира по футболу-2018. В честь этого события в Историческом сквере около гигантских букв «Russia 2018» прошел праздник, в нем приняли участие спортсмены, чиновники и городские знаменитости. Старт мероприятию дала мисс ФК «Урал»-2016 Мария Панина, которая провела зарядку для собравшихся.

На площадке гонщик Сергей Карякин и композитор Александр Пантыкин выступили с приветственным словом в качестве послов Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города. Музыкант прочитал собравшимся горожанам стих-экспромт: «100 дней пролетят — не заметит никто, начнется всемирный футбол! Мы встретим гостей и турнир проведем, забьем наш победный гол!»

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До ЧМ-2018 в Екатеринбурге осталось сто дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в июне. В Екатеринбурге в рамках мундиаля сыграют восемь команд в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

Виктор Дорофеев
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