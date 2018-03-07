20:37 07 марта 2018 0

Незрячим людям сложно передвигаться по городу, как и простым горожанам Скриншот с видео Youtube

В распоряжении «URA.RU» оказалось видео, на котором слепой глава социального движения «Белая трость» в Екатеринбурге Олег Колпащиков с трудом идет по тротуару с помощью случайного прохожего. Самостоятельно пройти по одной из центральных улиц города он не смог из-за снега, которым завалены тротуары.

На видео Колпащиков проходит по улице Карла Либкнехта до автобусной остановки у ТЮЗа. «Хотелось бы, конечно, чтобы город чистили активнее. Сложно передвигаться», — прокомментировал свое путешествие Колпащиков. Однако он сказал, что в Казани, где ему пришлось побывать не так давно, ситуация с уборкой снега обстоит еще хуже.