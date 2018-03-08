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08 марта 2018
12:17  08 марта 2018 2

Подростки приспособили «умную остановку» для просмотра порно. ВИДЕО

Доярка. Корова. Бык. Зоо. Челябинск., сиськи, грудь, титьки, лифчик, купальник, бюст, эротика, соблазнение
Обнаженка на экранах продержалась два часаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ульяновске подростки взломали «умную остановку». В результате на экранах два часа демонстрировалось порно. Незапланированный показ прервали специалисты-ремонтники.

О скабрезных роликах пассажиры сообщили диспетчеру, после чего была вызвана ремонтная бригада, сообщают «Аргументы и Факты». После приезда специалистов порноконтент был удален и остановка заработала в прежнем режиме.

Отмечается, что, помимо клубнички, на одном из мониторов демонстрировались кадры из игры Assassin’s Creed.

Виктор Жуков
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