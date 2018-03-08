Обнаженка на экранах продержалась два часа
В Ульяновске подростки взломали «умную остановку». В результате на экранах два часа демонстрировалось порно. Незапланированный показ прервали специалисты-ремонтники.
О скабрезных роликах пассажиры сообщили диспетчеру, после чего была вызвана ремонтная бригада, сообщают «Аргументы и Факты». После приезда специалистов порноконтент был удален и остановка заработала в прежнем режиме.
Отмечается, что, помимо клубнички, на одном из мониторов демонстрировались кадры из игры Assassin’s Creed.