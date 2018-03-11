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11 марта 2018
10 марта 2018
06:41  11 марта 2018 0

Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сети. ВИДЕО

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Будут ли насекомые водить хороводы вокруг смартфонов других фирм, пока не известноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сети Интернет набирает популярность видео, на котором муравьи образуют своеобразный хоровод вокруг звонящего смартфона и начинают упорядоченно двигаться. Примечательно, что как только мелодия и вибрация прекращаются, движения насекомых снова становятся хаотичными.

Пользователи пока не смогли дать однозначного объяснения феномену. Тем не менее, некоторые из них предположили, что муравьи не способны слышать звуки, зато отлично ощущают малейшие вибрации. Как сообщает телеканал 360, некоторые склонны думать, что именно дрожание смартфона заставляет муравьев двигаться в строго заданном направлении.

Отметим, новые модели смартфонов от Apple должны появиться уже к сентябрю этого года. Как ранее писало «URA.RU», будут представлены сразу несколько аппаратов, среди которых фаблет, бюджетный смартфон, а также новая версия iPhoneX. Еще одним новшеством может стать отсутствие уже привычной «фишки» аппаратов — кнопки «home», придуманной еще Стивом Джобсом. Также компания, известная своими высокими ценами, обещала выпустить в продажу MacBook «для бедных».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
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