Авария оставила жителей Екатеринбурга без воды на четыре дня

В Екатеринбурге на Эльмаше жители пятиэтажки на Донской, 22 уже четыре дня остаются без холодной воды, рассказали «URA.RU» читатели. В пресс-службе «Водоконала» сообщили, что отключение связано с повреждением водовода.
«Поврежденный водовод диаметром 150 мм отключили 9 марта в 16:25, раскопочные аварийно-восстановительные работы начали 11 марта. В месте повреждения расположено большое количество других коммуникаций, поэтому работы ведутся вручную — чтобы избежать дополнительных повреждений. Сегодня раскопки продолжаются», — рассказали в компании.
В «Водоканале» пояснили, почему до начала работ пришлось ждать два дня: авария случилась вечером плюс потребовалось время на согласование плана раскопок. Когда будет закончен ремонт, в компании пока не смогли ответить.
Еще одна крупная авария в Екатеринбурге произошла на водопроводе на улице Сортировочной 10 марта. Как писало наше агентство, из-за нее без воды на время праздников остались пять домов.