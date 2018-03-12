{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
09 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:30  12 марта 2018 0

Авария оставила жителей Екатеринбурга без воды на четыре дня

Разное. Курган, вода из крана
Восстановительные работы начали через два дня после аварииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге на Эльмаше жители пятиэтажки на Донской, 22 уже четыре дня остаются без холодной воды, рассказали «URA.RU» читатели. В пресс-службе «Водоконала» сообщили, что отключение связано с повреждением водовода.

«Поврежденный водовод диаметром 150 мм отключили 9 марта в 16:25, раскопочные аварийно-восстановительные работы начали 11 марта. В месте повреждения расположено большое количество других коммуникаций, поэтому работы ведутся вручную — чтобы избежать дополнительных повреждений. Сегодня раскопки продолжаются», — рассказали в компании.

В «Водоканале» пояснили, почему до начала работ пришлось ждать два дня: авария случилась вечером плюс потребовалось время на согласование плана раскопок. Когда будет закончен ремонт, в компании пока не смогли ответить.

Еще одна крупная авария в Екатеринбурге произошла на водопроводе на улице Сортировочной 10 марта. Как писало наше агентство, из-за нее без воды на время праздников остались пять домов.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров