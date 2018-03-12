12:39 12 марта 2018 14

Большинство кандидатов, похоже, чересчур оторваны от реальных проблем людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидаты в президенты, участвующие в предвыборных дебатах, чересчур оторваны от реальных проблем рядовых россиян. По мнению экспертов, они обсуждают вопросы, которые мало волнуют подавляющее большинство населения.

В понедельник, 12 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила отменить статью Уголовного кодекса 282 «Возбуждение ненависти либо вражды». Об этом она заявила в ходе предвыборных дебатов на «Первом канале». Против этой идеи выступили оппоненты Собчак. Владимир Жириновский заявивил, что статью 282 УК отменять нельзя, иначе «вся страна зальется пожарами межэтнических столкновений». Сергей Бабурин также раскритиковал эту идею.

Как заявил «URA.RU» политолог Евгений Минченко, большинство политиков, претендующих на пост лидера страны, совершенно не готовы к конструктивной дискуссии.

«К дебатам надо основательно готовиться, ведь слова, сказанные в эфире федеральных каналов, обладают особым весом для избирателей. Кандидатам следовало проговаривать свои ключевые сообщения — потом из этого вполне можно „нарезать“ вирусные ролики, чтобы распространять их в Сети»,

— пояснил собеседник агентства.

Однако, по его мнению, кандидаты «свалились в мелочевку» вместо того чтобы, к примеру, обсуждать проблемы терроризма и личной безопасности — эти вопросы сейчас особо волнуют граждан. Минченко также отметил, что язык, на котором сегодня говорят политики, «порядком поистрепался». К тому же, и элементы пресловутой «шоу-политики», заданной в свое время в России лидером ЛДПР, уже не имеют прежнего эффекта. «Сегодня появились новые лица — Ксения Собчак, например. Однако они продолжают жевать ту же жвачку из 90-х годов. Все это избиратели уже неоднократно слышали. Вот это очень печально», — резюмировал политолог.