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13 марта 2018
12 марта 2018
23:43  12 марта 2018 0

Житель Кировской области девять лет спаивал и насиловал умственно отсталых сирот. ФОТО

Мужчина заманивал сирот алкоголем и сигаретамиФото: Следственный комитет РФ

41-летний житель Кировской области на протяжении девяти лет — с 2008 по 2017 год — насиловал воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным регионального следственного комитета, обвиняемый жил неподалеку от интерната и заманивал сирот к себе домой денежным вознаграждением, сигаретами или алкоголем; распивал с ними спиртное и совершал насильственные действия сексуального характера.

Всего за указанный период жертвами педофила оказались пять мальчиков. Как рассказал Life уполномоченный по правам ребёнка в регионе Владимир Шабардин, пострадавшие не понимали, что с ними делают в силу своих особенностей.

«В интернате воспитываются дети с умственной отсталостью, поэтому некоторые даже не осознавали, что происходит и к чему их склоняют», — отметил омбудсмен.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Обвиняемый признал вину и сейчас находится под стражей. Директор, заместитель директора по воспитательной работе и 5 педагогов школы-интерната привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Следственный комитет РФ

Сергей Демин
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