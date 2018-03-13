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13 марта 2018
10:30  13 марта 2018 0

Судебные медики Хабаровска не признали найденные в Амуре человеческие руки «своими»

Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, руки, грязь, рабочий
Страшной находкой сейчас занимаются следователиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что бюро судебно-медицинских экспертиз региона не имеет отношения к найденным на левом берегу реки Амур человеческим кистям. В ведомстве добавили, что утилизацией биологических материалов не занимаются.

На сайте краевого минздрава размещены разъяснения к сообщению следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю по факту обнаружения в Амуре фрагментов человеческих тел, по которым проводились судебно-медицинские исследования.

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«Бюро судебно-медицинских экспертиз министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается», — сообщается на сайте ведомства.

Эту процедуру проводят коммерческие организации из сферы ритуальных услуг, и за их действия бюро судмедэкспертизы ответственности не несет. Тем не менее, руководство бюро оказывает следствию поддержку.

Обнаруженные ранее в реке Амур в мешке 26 пар отрубленных человеческих кистей не связаны с убийствами и насилием, сообщает «Федеральное агентство новостей». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, пишет «Национальная служба новостей».

Ольга Кулакова
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