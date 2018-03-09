Как мешок, набитый отрезанными человеческими кистями, оказался в реке

20:45 09 марта 2018 0

Утилизировать останки должным образом мешает нехватка денег Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жуткая находка, сделанная местными жителями в реке Бешеной под Хабаровском, стала поводом для пересудов по всей России. Течение прибило к берегу мешок, наполненный человеческим останками — из него извлекли 26 пар кистей рук. «URA.RU» предложило пояснить ситуацию специалистам.

«Первоначально я подумал, что речь может идти о материалах каких-то научных или прикладных исследований. По костям кисти можно достаточно четко определить возраст человека, которому они принадлежали, фиксируя с помощью рентгенограмм различные изменения костных тканей. Такую методику, кстати, и я разрабатывал, — рассказал корреспонденту агентства Юрий Пиголкин, завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского медицинского университета им. Сеченова. — В таких случаях администрация судебно-медицинских бюро идет навстречу исследователям представляет им материалы, которые потом помогут в работе сами судмедэкспертам. Но, насколько я знаю, подобных исследований в Хабаровске не проводилось».

Некоторую ясность в ситуацию внесли в пресс-службе Следственного управления краевого управления СКР: кисти рук являлись объектами судебно-медицинских исследований и были утилизированы не предусмотренным законом способом. Но этому заявлению не поверили многие пользователи Сети. «Чушь какая-то. Кто придумал такую отговорку? Если тело долго не опознается, делается дактилоскопия трупа обычным способом, без отделения кистей от тела, оставляется биоматериал для ДНК-экспертизы (ну никак не целые кисти рук!), затем труп хоронят. Придумайте что-нибудь поправдоподобнее», — так выглядит типичный комментарий в соцсетях.

Но специалисты считают иначе. «Останки были изъяты и хранились для идентификации неопознанных трупов? Возможно и такое: следователь сказал изъять кисти рук для каких-то следственных действий. Сам по себе человек — носитель биологической идентификационной информации. К примеру, отпечатки пальцев позволяют идентифицировать их хозяина со стопроцентной вероятностью», — говорит Пиголкин. «При исследовании неопознанных трупов есть такая технология: кисти рук отделяются и помещаются в спецраствор, который готовят из смеси уксусной кислоты и спирта. В нем они набухают, при этом восстанавливаются капиллярные узоры и возникает возможность получить полноценные отпечатки пальцев», — поясняет детали директор челябинского Научно-исследовательского института судебной экспертизы «СТЭЛС» Александр Власов.

«Какое-то время они хранились, потом надобность отпала. Но в этих случаях действует отработанный механизм утилизации. Еженедельно невостребованные тела за счет средств, выделяемых из бюджета субъекта РФ, хоронят в специально отведенных местах. Положить в один из гробов тот же мешок с кистями совсем не сложно», — считает московский эксперт.

Его челябинский коллега не столь категоричен. По его словам, части тела, изъятые для нужд следствия, действительно хранятся в так называемом архиве биологических материалов судебно-медицинских бюро. В среднем два-три года, после этого нужда в них отпадает.

«И возникает своего рода техническая проблема — что с ними делать? Где-то действительно существует отлаженная система утилизации останков. Но надо понимать, что все упирается в деньги…

Предприятия, имеющие муниципальные лицензии на захоронение, выставляют цены на свои услуги. И порой, мягко говоря, злоупотребляют своим положением, — рассказывает Власов. — Прайс может варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Не все учреждения готовы нести такие расходы». Не исключено, что нечто подобное могло произойти и в Хабаровске.

«С учетом заявления СКР речь идет об обычной халатности. Хотя я неправильно выразился — о демонстративной, ужасно некрасивой халатности, — считает Пиголкин. — У нас сейчас, как в средневековой Европе, приходится идти на массу ухищрений, чтобы получить биоматериал для научных и учебных целей. А тут такое…»

«Может, даже руководители бюро не знали о подобной инициативе санитаров, допускаю, — присоединяется к нему Власов. — Да, это незаконно и неэтично, но корень зла все-таки в экономической ситуации, это реальная проблема».

Эксперты также поделились с «URA.RU» примерами из своей профессиональной практики, которые показывают сбои в процессе обращения с останками. «В моей практике был случай, когда работник больничного морга продал труп умершего при операции человека бомжу. Тот разделал его, чтобы заработать на продаже мяса — при этом в ходе торговли части тела опознали. Первоначально его заподозрили в убийстве, но в ходе экспертизы выяснилось, что тело уже претерпело вскрытие», — поделился воспоминанием Пиголкин.

А на Урале в схожей ситуации успели признаться в преступлении сразу двое подозреваемых. «Лет восемь назад на Митрофановском кладбище случайно натолкнулись на целую груду останков, преимущественно костных. Завели уголовное дело, нашли даже двух человек. Они „признались“, что хоронили в этом месте своих жертв, — рассказал Власов. — Но, когда мы провели экспертизу, выяснилось, что некоторым костям лет по двести. То есть в этом месте как раз хоронили такие „невостребованные“ останки».