16:33 13 марта 2018 0

В Кушве забыли о знаменитом земляке-политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Справедливая Россия» оказалась единственной парламентской партией, кандидаты от которой не примут участия в назначенных на 15 апреля довыборах депутатов Кушвинской городской думы по округам №1 и №2.

Как сообщили «URA.RU» в областной избирательной комиссии, в борьбе за вакантные мандаты в них в общей сложности примут участие 12 кандидатов. Среди них два единоросса, два коммуниста, один представитель ЛДПР и семь самовыдвиженцев.

Это не единственный факт, свидетельствующий об отсутствии у новых руководителей свердловской «СР» интереса к этому муниципалитету. Ранее партийцы закрыли единственную действовавшую в нем партийную приемную.

Кушва является для свердловских справедливороссов знаковым городом. Здесь родился бывший лидер партотделения, бывший депутат Госдумы, а ныне губернатор Омской области Александр Бурков. В 1998 году он избирался по Кушвинскому округу депутатом Палаты представителей Свердловской области. После этого возглавляемое Бурковым движение «Май» долгое время набирало в Кушве на региональных выборах максимальное число голосов.

В пресс-службе регионального отделения «СР» пояснили, что партийная приемная в Кушве была закрыта в связи с крайне небольшим числом поступавших в нее обращений. От комментариев по поводу причин неучастия партийцев в муниципальных выборах ее представители воздержались.