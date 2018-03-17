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17 марта 2018
16:46  17 марта 2018 0

Отдых в Крыму и запрет на домогательства. В России примут «моральный кодекс» депутата

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, зал заседаний, законодательное собрание со, депутаты
Владимир Петров научит депутатов вести себя приличноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России может появиться «моральный кодекс» для депутатов и членов их семей. С такой инициативой 19 марта к спикеру Госдумы Вячеславу Володину собирается обратиться депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам Владимира Петрова, свод моральных правил необходим, так как недопустимое поведение даже отдельных представителей власти бросает тень на всю государственную власть. «До сих пор, к сожалению, мы слышим о случаях, когда тот или иной народный избранник или ближайший член его семьи своими действиями порочат свою репутацию и репутацию отечественного парламентаризма», — приводит слова Петрова RT.

«Моральный кодекс» будет регламентировать публичное поведение депутатов, а также их родственников, уточняет «Русская планета». Например, кодекс рекомендует отказаться от демонстрации роскоши, подчеркивания «близости к власти», перелетов бизнес-классом и отдыха за границей. Российским депутатам также предлагается отдыхать на российских курортах — в Крыму и на Кавказе.

«Моральный кодекс» будет носить рекомендательный характер, однако в нем будут четко прописаны правила общения с коллегами противоположного пола. Волна историй, связанных с использованием служебного положения и домогательствами, в которых обвинялись депутаты РФ, заставила автора кодекса напомнить парламентариям о невозможности «проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения» в отношении женщин.

Виктор Жуков
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