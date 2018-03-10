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10 марта 2018
21:59  10 марта 2018 1

Захарова рассказала, как защитила себя от депутата Слуцкого. «Решила проблему здесь и сейчас». ВИДЕО

Медиа-форум
Захарова рассказала о неприятном случае со СлуцкимФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как защитила себя от ненадлежащего поведения депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сотрудник российского внешнеполитического ведомства сразу дала парламентарию понять, что его слова и действия ей неприятны.

По словам Захаровой, она впервые столкнулась со Слуцким пять лет назад, когда еще не была «такой узнаваемой» и занимала небольшую должность. Вместе с компанией она сидела в питерском ресторане после форума. К ним присоединился Слуцкий и начал говорить вещи, которые были неприятны представителю МИД.

«Меня поразило то, что окружающие, которые сейчас обвиняют Слуцкого, тогда замечание ему не сделали и меня в этом не поддержали», — пояснила Захарова НТВ, отметив, что если в отношении тебя переходят границы, нужно об этом сказать. Позднее сотрудник внешнеполитического ведомства познакомилась с депутатом лично. Захарова напомнила Слуцкому о случае в ресторане и вновь сообщила, что ей было неприятно. «Я решила проблему здесь и сейчас», — подчеркнула она.

«Я категорически не согласна с теми, кто говорит, что им (журналисткам) это показалось, что это „какая-то девочка“, „да она сама не так оделась“, это все „ее выдумки“. Ничего подобного, если человеку так показалось, он имеет право на то, что ему так показалось», — подытожила Захарова.

Депутата Госдумы Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток. Сам парламентарий позже попросил прощения у женщин, передавал телеканал 360.

Валерия Романова
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