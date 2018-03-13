Депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина обвинили в домогательствах

01:23 13 марта 2018 0

Сам Станислав Говорухин отрицает обвинение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова рассказала о домогательствах со стороны режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина. Инцидент якобы произошел в Чебоксарах в 2012 году во время интервью с политиком.

«Встреча проходила в ресторане „Ехрем Хуща“. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него», — цитирует журналистку телеканал 360.

Комарова ответила режиссеру, что его кинопроекты и предложения ей не интересны. Говорухин, по ее словам, стал шантажировать девушку тем, что не даст ей интервью. Тем не менее, на вопросы тот все же ответил, а после беседы дал ей свой номер телефона, попросил обязательно позвонить, а также никому не рассказывать о произошедшем.

Сам Станислав Говорухин опроверг слова журналистки. «Я не помню ничего подобного. Нет, глупости это», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова режиссера.