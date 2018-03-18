На выборах президента РФ в Свердловской области за Владимира Путина проголосовало 74,84% избирателей. По данным источника «URA.RU» в правительстве региона, об этом свидетельствуют результаты обработки 80,52% бюллетеней.
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — его поддержало 11,33% принявших участие в выборах свердловчан. Замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,71% голосов. Далее следуют Ксения Собчак (2,2%), Григорий Явлинский (1,4%), Борис Титов (0,95%), Сергей Бабурин (0,78%) и Максим Сурайкин (0,63%).
Свердловский облизбирком пока опубликовал данные о предварительных итогах голосования, поступивших от 46 из 80 территориальных избиркомов. Согласно ним, Владимир Путин набирает 74,66%, Павел Грудинин — 11,56%, Владимир Жириновский — 7,16%.
Напомним, в выборах президента России приняли участие восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).