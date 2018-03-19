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Главные новости Челябинской области
11:10  19 марта 2018 0

Член президентского СПЧ пожаловался на челябинского прокурора за оскорбление. «Засранец!»

Цыбко Константин. Апелляция в челябинском областном суде. Челябинск, цыбко константин, видеотрансляция
Константин Цыбко участвует в суде по видеосвязи из СИЗОФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Член совета по по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Андрей Бабушкин обвинил прокурора Галину Чеблакову в оскорблении экс-сенатора Константина Цыбко в облсуде. Как сообщил правозащитник в жалобе (имеется в распоряжении «URA.RU») на имя главы областного надзорного ведомства Александра Кондратьева, прокурор во время рассмотрения апелляции в январе назвала обвиняемого «засранцем».

Андрей Бабушкин заметил, что сначала Галина Чеблакова признала, что суд вышел за рамки обвинения, что запрещено. «Она также заявила, что „если послушать какого-то Цыбко“, то пострадают высокопоставленные лица Челябинской области…. В феврале 2018 года на одном из заседаний Г.Чеблакова назвала Цыбко К.В. „засранцем“», — пишет член СПЧ.

Правозащитник поставил вопрос о должностной ответственности Галины Чеблаковой и попросил заменить ее в процессе по делу Константина Цыбко на объективного и непредвзятого прокурора. Он выразил убеждение, что гособвинитель «по своим личностным качествам» не может работать в прокуратуре. «В психологии профессиональной деятельности известно как крайнее проявление установочного восприятия, эффект ненависти представителя власти к оказавшемуся в его власти человеку, наделяемому представителем власти надуманными недостатками. Именно этим психологи объясняют зверства инквизиции, репрессии, холокост, зверства нацистов на оккупированных советских территориях. Печально, что в эту малоприятную и неуважаемую компанию попала и прокурор», — пишет Андрей Бабушкин.

Адвокаты Константина Цыбко параллельно запросили заключение специалистов на аудиозапись заседания суда. Они получили ответ, который намерены представить в суд и правоохранительные органы. «В фонограмме содержится произнесенное шепотом выражение „засранец“, которое в анализируемой коммуникативной ситуации, вероятно, адресовано диктору [в этот момент выступал Константин Цыбко], содержит негативную оценку его личности, поступков. Выражение „засранец“ имеет отрицательную коннотацию, характеризуется презрительной экспрессивно-стилистической окраской и исходя из вышеуказанных обстоятельств, вероятно, носит оскорбительный характер», — говорится в заключении экспертов.

Суд Цыбко Калинин Челябинск, прокуроры
Константин Цыбко и его адвокаты обвинили Галину Чеблакову (справа) в оскорблении, а Любовь Шишкину в участии в суде после увольнения
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Прокурор Чеблакова, не имея доводов и доказательств вины Цыбко, перешла на оскорбления и унизительные обзывательства члена Совета Федерации», — считает адвокат Сергей Симаков. По его мнению, действия прокурора подпадают под санкцию ч.1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), по которой предусмотрено наказание от штрафа до ареста.

Защитник Константина Цыбко добавил, что несколько депутатов Госдумы РФ подготовили запросы на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева по поводу поведения прокурора по отношению к экс-сенатору в зале суда. Аудиозапись заседания и заключение специалистов будут направлены для проведения проверки в правоохранительные органы.

Напомним, что до сих пор ведется проверка по участию озерского прокурора Любови Шишкиной в разбирательстве в суде первой инстанции. Адвокаты и сам Цыбко уверены, что она присутствовала на заседании уже после увольнения из надзорного ведомства.

Владимир Мичурин
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