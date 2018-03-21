17:22 21 марта 2018 1

Ожидается, что башню снесут уже 24 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телебашню в Екатеринбурге, которую собираются снести, отказались признавать объектом культурного наследия (ОКН). Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области озвучило заключение, сделанное по результатам трех экспертиз, на которых настоял городской общественник Олег Букин.

Напомним, 19 февраля Олег Букин обратился в управление госохраны с требованием включить телебашню в реестр ОКН. Как рассказали «URA.RU» в ведомстве, заявление было принято к рассмотрению, затем были направлены запросы в три экспертные организации: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

«От всех трех вышеперечисленных организаций получены отрицательные заключения», — рассказали нашему агентству в управлении. Среди основных причин специалисты назвали то, что башня является объектом незавершенного строительства, строилась по типовому проекту и ей меньше 40 лет.

Олег Букин в беседе с «URA.RU» заявил, что решение для него было вполне ожидаемым, но его удивило, что оно поступило так быстро (у управления было 90 дней на ответ). «Мы попытаемся опротестовать решение в прокуратуре, но у нас уже очень мало времени. Прокуратура может рассматривать заявление месяц. Но важно сейчас не опускать руки», — сказал Букин.

Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на 24 марта. Ожидается, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для ХК «Автомобилист». Однако на пресс-конференции 20 марта гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что концепция арены еще разрабатывается, поэтому пока неясно, где она будет находиться.