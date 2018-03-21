{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:22  21 марта 2018 1

Спор, является ли башня памятником и «фишкой» Екатеринбурга, завершен. УГМК и общественники получили официальный ответ

Крыша ТРЦ «Гринвич» - монтаж дирижабля. Екатеринбург, телебашня, заброшенная, вышка, недостроенная
Ожидается, что башню снесут уже 24 мартаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Телебашню в Екатеринбурге, которую собираются снести, отказались признавать объектом культурного наследия (ОКН). Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области озвучило заключение, сделанное по результатам трех экспертиз, на которых настоял городской общественник Олег Букин.

Напомним, 19 февраля Олег Букин обратился в управление госохраны с требованием включить телебашню в реестр ОКН. Как рассказали «URA.RU» в ведомстве, заявление было принято к рассмотрению, затем были направлены запросы в три экспертные организации: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

«От всех трех вышеперечисленных организаций получены отрицательные заключения», — рассказали нашему агентству в управлении. Среди основных причин специалисты назвали то, что башня является объектом незавершенного строительства, строилась по типовому проекту и ей меньше 40 лет.

Олег Букин в беседе с «URA.RU» заявил, что решение для него было вполне ожидаемым, но его удивило, что оно поступило так быстро (у управления было 90 дней на ответ). «Мы попытаемся опротестовать решение в прокуратуре, но у нас уже очень мало времени. Прокуратура может рассматривать заявление месяц. Но важно сейчас не опускать руки», — сказал Букин.

Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на 24 марта. Ожидается, что на ее месте УГМК построит новый ледовый дворец для ХК «Автомобилист». Однако на пресс-конференции 20 марта гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что концепция арены еще разрабатывается, поэтому пока неясно, где она будет находиться.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров