Леонидас, Шоип, Ицаяна: как свердловчане называют детей. Инфографика

Детям в Свердловской области начали давать имена Леонидас, Какаджан, Истолия
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Самым популярным именем среди мальчиков стало Михаил
Самым популярным именем среди мальчиков стало Михаил Фото:

Свердловчане продолжают давать редкие имена своим детям, однако популярностью пользуются и более привычные варианты. Данные опубликованы в онлайн-реестре ЗАГС.

Самыми редкими именами, по данным на 15 мая, для мальчиков стали: Какаджан, Леонидас, Градомир, Шоип и Алпаслан Эфе. Девочек называли так: Истолия, Ивория, Ицаяна, Мелека и Яролика. Говоря о популярных именах, среди мальчиков Михаилом назвали 8607 детей. Имя София получили 7477 девочек.

В конце апреля популярностью пользовались такие имена, как София, Анна, Виктория, Михаил, Александр. А редкими стали: Имам, Анварджон, Мухаммад Соле, Истамбой, Оливиан, Саъдия, Элизабет, Анелия, Джаннат и Василисса.

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Свердловчане продолжают давать редкие имена своим детям, однако популярностью пользуются и более привычные варианты. Данные опубликованы в онлайн-реестре ЗАГС. Самыми редкими именами, по данным на 15 мая, для мальчиков стали: Какаджан, Леонидас, Градомир, Шоип и Алпаслан Эфе. Девочек называли так: Истолия, Ивория, Ицаяна, Мелека и Яролика. Говоря о популярных именах, среди мальчиков Михаилом назвали 8607 детей. Имя София получили 7477 девочек. В конце апреля популярностью пользовались такие имена, как София, Анна, Виктория, Михаил, Александр. А редкими стали: Имам, Анварджон, Мухаммад Соле, Истамбой, Оливиан, Саъдия, Элизабет, Анелия, Джаннат и Василисса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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