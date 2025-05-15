Свердловчане продолжают давать редкие имена своим детям, однако популярностью пользуются и более привычные варианты. Данные опубликованы в онлайн-реестре ЗАГС.
Самыми редкими именами, по данным на 15 мая, для мальчиков стали: Какаджан, Леонидас, Градомир, Шоип и Алпаслан Эфе. Девочек называли так: Истолия, Ивория, Ицаяна, Мелека и Яролика. Говоря о популярных именах, среди мальчиков Михаилом назвали 8607 детей. Имя София получили 7477 девочек.
В конце апреля популярностью пользовались такие имена, как София, Анна, Виктория, Михаил, Александр. А редкими стали: Имам, Анварджон, Мухаммад Соле, Истамбой, Оливиан, Саъдия, Элизабет, Анелия, Джаннат и Василисса.
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