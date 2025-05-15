Тонны импортных фруктов завезли в Свердловскую область

В Свердловскую область завезли 260 тонн импортных сезонных фруктов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловскую область завезли в том числе 40 тонн черешни
В Свердловскую область завезли в том числе 40 тонн черешни Фото:

В Екатеринбург поступило около 260 тонн сезонных фруктов из Китая, Узбекистана и Турции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В отношении ввезенной продукции проведены необходимые надзорные мероприятия, включающие в себя досмотр и отбор образцов. В результате проведенной лабораторной экспертизы в продукции карантинных объектов не обнаружено, фрукты разрешены к реализации», — говорится в сообщении.

С начала мая в Свердловскую область завезли 108 тонн абрикосов, 40 тонн черешни и 106 тонн нектаринов. Кроме того, на хранение поступили и персики — пять тонн.

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В Екатеринбург поступило около 260 тонн сезонных фруктов из Китая, Узбекистана и Турции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. « В отношении ввезенной продукции проведены необходимые надзорные мероприятия, включающие в себя досмотр и отбор образцов. В результате проведенной лабораторной экспертизы в продукции карантинных объектов не обнаружено, фрукты разрешены к реализации» , — говорится в сообщении. С начала мая в Свердловскую область завезли 108 тонн абрикосов, 40 тонн черешни и 106 тонн нектаринов. Кроме того, на хранение поступили и персики — пять тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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