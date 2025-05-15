Магазины «Светофор» торговали пломбиром и яйцами с антибиотиками в Екатеринбурге

Магазины торговой сети «Светофор» в Екатеринбурге и Свердловской области продавали пломбир и куриные яйца с антибиотиками. Такие данные получили специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В пробе ванильного пломбира ООО „Первая линия“ и в куриных яйцах, произведенных ООО „ППР „Свердловский“, обнаружены антибиотики“, — говорится в исследовании. Кроме того, в пломбире от компании ООО „Хладокомбинат №3“ и в сливочном масле от ООО „Ру.Милк“ были найдены растительные жиры.
Опасную продукцию изъяли из продажи. Соответствующие письма ведомство направило владельцам, поставщикам и получателям продукции.
Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу.
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