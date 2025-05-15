Магазины «Светофор» торговали пломбиром и яйцами с антибиотиками в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Антибиотики выявили в ванильном пломбире
Антибиотики выявили в ванильном пломбире Фото:

Магазины торговой сети «Светофор» в Екатеринбурге и Свердловской области продавали пломбир и куриные яйца с антибиотиками. Такие данные получили специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В пробе ванильного пломбира ООО „Первая линия“ и в куриных яйцах, произведенных ООО „ППР „Свердловский“, обнаружены антибиотики, — говорится в исследовании. Кроме того, в пломбире от компании ООО Хладокомбинат №3 и в сливочном масле от ООО Ру.Милк были найдены растительные жиры.

Опасную продукцию изъяли из продажи. Соответствующие письма ведомство направило владельцам, поставщикам и получателям продукции.

Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу. 

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Магазины торговой сети « Светофор» в Екатеринбурге и Свердловской области продавали пломбир и куриные яйца с антибиотиками. Такие данные получили специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. « В пробе ванильного пломбира ООО „Первая линия“ и в куриных яйцах, произведенных ООО „ППР „Свердловский“, обнаружены антибиотики“ , — говорится в исследовании. Кроме того, в пломбире от компании ООО „ Хладокомбинат №3“ и в сливочном масле от ООО „ Ру.Милк“ были найдены растительные жиры. Опасную продукцию изъяли из продажи. Соответствующие письма ведомство направило владельцам, поставщикам и получателям продукции. Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. Также специалистами были обнаружены поддельные творог, сгущенка, тушенка, пельмени и другие продукты. А в курином фарше нашли сальмонеллу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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