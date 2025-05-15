В Екатеринбургской духовной семинарии начнут обучать военных священников

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Программа семинарии будет подготовлена для магистрантов
Программа семинарии будет подготовлена для магистрантов Фото:

В Екатеринбургской духовной семинарии появится магистерская программа обучения, так постановил синод Русской православной церкви (РПЦ). Информация об этом появилась на официальном сайте РПЦ. 

«Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами», — сказано в сообщении. 

На обсуждении вопроса присутствовали, по данным РПЦ,  митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в сопровождении протоиерея Учебного комитета Русской Православной Церкви Максима Козлова.

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В Екатеринбургской духовной семинарии появится магистерская программа обучения, так постановил синод Русской православной церкви (РПЦ). Информация об этом появилась на официальном сайте РПЦ.  «Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами», — сказано в сообщении.  На обсуждении вопроса присутствовали, по данным РПЦ,  митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в сопровождении протоиерея Учебного комитета Русской Православной Церкви Максима Козлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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