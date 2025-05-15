В Екатеринбургской духовной семинарии начнут обучать военных священников

В Екатеринбургской духовной семинарии появится магистерская программа обучения, так постановил синод Русской православной церкви (РПЦ). Информация об этом появилась на официальном сайте РПЦ.
«Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами», — сказано в сообщении.
На обсуждении вопроса присутствовали, по данным РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в сопровождении протоиерея Учебного комитета Русской Православной Церкви Максима Козлова.
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