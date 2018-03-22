На Южном Урале врачи научились делать уникальные операции

Врачи Челябинской областной клинической больницы научились проводить бескровные операции пациентам, которые страдают спазмами пищевода. Для таких процедур медики закупили специальное оборудование, расходные материалы, а также прошли обучение у лучших специалистов России, сообщили в пресс-службе больницы.
Новый метод лечения спазма пищевода — пероральная эндоскопическая миотомия — был освоен несколько лет назад в столичных клиниках. Опыт коллег переняли врачи Южного Урала. Операция выполняется без наружных разрезов, под наркозом. Пациенту через рот вводят специальные инструменты. Затем медики формируют «тоннель» в пищеводе, через который проводят эндоскопический манипулятор, а затем разрезают спазмированные мышцы пищевода и начального отдела желудка. В результате появляется нормальный просвет, через который проходит пища.
Раньше такие проблемы решались лапароскопическими операциями с помощью небольших разрезов или эндоскопической кардиодилатации, то есть пищевод пациента расширяли с помощью баллона. Эти процедуры давали временный эффект. Новый метод, освоенный южноуральскими врачами, позволяет кардинально решить проблему. В больнице отметили, что такие операции они готовы поставить на поток.