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Главные новости Пермского края
18:09  23 марта 2018 0

В Прикамье мэр передумал уходить в отставку, но его все равно уволили

Третьяков может обратиться в суд и оспорить решение депутатовФото: официальный сайт Чайковского городского поселения

В Чайковском Пермского края депутаты гордумы выбрали нового мэра. Алексей Третьяков, который ранее занимал этот пост, сам подал в отставку, но потом отозвал заявление. Однако в Думе проигнорировали этот факт.

Третьяков написал заявление о снятии с себя полномочий главы города 21 марта 2018 года. Но спустя два дня от него поступило другое заявление — об отзыве ранее поданного. Согласно Уставу города, Дума должна была рассмотреть оба заявления, однако на сегодняшнем заседании рассмотрела только одно. Третьякову не смогли дозвониться, чтобы он мог лично объяснить свою позицию, так как экс-мэр ушел в отпуск, передают «Чайковские новости».

«Не будем ли потом опять судиться?» — спросил один из депутатов о законности принятия решения об отставке главы по собственному желанию, если впоследствии тот отозвал заявление, и предложил перенести заседание. Однако коллеги его не поддержали. В итоге 13 из 16 депутатов проголосовали за отставку Третьякова. Врио главы Чайковского городского поселения назначили первого заместителя главы Михаила Новоселова. По словам прокурора, Третьяков имеет право обжаловать это решение в суде.

Ранее прокуратура Чайковского подала в суд на Алексея Третьякова. Иск связан с его уже бывшей подчиненной, которую подозревают в ряде махинаций с недвижимостью, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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