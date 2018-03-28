Пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи

Раньше пермских чиновников на полиграфе не проверяли
Аппарат правительства Пермского края объявил конкурс по приобретению полиграфического комплекса. Как именно предполагается использовать оборудование, власти пока не разглашают.
Согласно аукционным документам, максимальная цена контракта по поставке детектора лжи составляет 853 тысячи рублей. В полиграфический комплекс должны входить: профессиональный компьютерный полиграф, мобильный видеокомплекс, специализированное кресло для тестируемого и другие необходимые составляющие. Проведение аукциона запланировано на 13 апреля.
При каких обстоятельствах будет использоваться данное оборудование — пока неизвестно. «URA.RU» направило в пресс-службу правительства Пермского края соответствующий запрос.