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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Югры
20:01  28 марта 2018 2

Лидер коренных жителей ХМАО потерпел фиаско в Думе. «Вернется губернатор, будем разговаривать»

Заседание координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, айпин еремей
Депутаты не допустили законопроект Еремея Айпина до заседания ДумыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО заблокировали инициативу главы Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина, пытавшегося учредить в регионе пост омбудсмена по правам аборигенов. Как сообщил «URA.RU» в среду, 28 марта, сам Айпин, его проект был исключен из повестки, так как не прошел предварительное согласование с правительством автономного округа.

«Вопрос снимается, комитетом дано отрицательное заключение. Нужно согласование с правительством. Вернется губернатор, будем разговаривать. Затем нужно провести общественные слушания», — комментирует Айпин. Также собеседник отметил, что при подготовке проекта были допущены некоторые правовые неточности. Еремей Айпин пообещал, что Ассамблея исправит ошибки, а затем вновь попытается учредить должность уполномоченного по правам коренных народов.

Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с положением дел в Думе, Айпин не провел ни одной консультации, прежде чем выходить с законопроектом на заседание комитетов. «Он прекрасно понимает, как работает система, но почему-то не делает элементарных вещей», — отмечает наблюдатель в разговоре с агентством.

Айпин, который в 2018 году отметит 70-летие, считается наиболее популярным политиком из числа югорских аборигенов, он был номинирован на Нобелевскую премию в области литературы за свой роман «Божья матерь в кровавых снегах». Однако сохранение за ним поста главы Ассамблеи находится под вопросом. Органы исполнительной власти автономии подыскивают Айпину преемника: наиболее высокими шансами обладает другой член Ассамблеи, Александр Новьюхов.

Эльдар Булатов
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