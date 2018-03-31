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31 марта 2018
23:07  31 марта 2018 0

Дмитрий Маликов рассекретил имя новорожденного ребенка

Семейная пара назвала сына в честь Святого МаркаФОТО: dmitriy_malikov@instagram

Певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена рассекретили имя своего новорожденного сына. Мальчика решили назвать библейским именем Марк.

Имя ребенка было решено раскрыть после того, как ряд таблоидов начал муссировать слухи на эту тему. По словам Маликова, имя Марк олицетворяет мужественность и непреклонность в достижении своих целей. Кроме того, ребенок появился на свет 24 января — в день Святого Марка, сообщает Vista News.

Сын артиста появилась на свет от суррогатной матери в элитной клинике Санкт-Петербурга. Дочь Маликова Стефания позже призналась, что до последнего момента не знала о решении родителей завести еще одного ребенка.

Виктор Жуков
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