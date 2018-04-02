После таинственной поездки в Москву губернатор ХМАО подпишет соглашение с «ФК Открытие»

15:01 02 апреля 2018 0

Наталья Комарова встретится с председателем правления «ФК Открытие» Михаилом Задорновым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» выяснило подробности рабочего графика губернатора ХМАО Натальи Комаровой на эту неделю. 3 апреля глава региона проведет совещание антитеррористической комиссии, а также возглавит проектный комитет, где будут обсуждаться вопросы строительства перинатального центра в Сургуте и окружной больницы Нижневартовска. Об этом 2 апреля агентству сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Также в департаменте связей добавили, что 6 апреля губернатор планирует провести встречу с председателем правления «ФК Открытие» Михаилом Задорновым. «В рамках встречи планируется обсудить и подписать соглашение о сотрудничестве регионального правительства и банка. „ФК Открытие“ является одним из партнеров Югры по многим направлениям деятельности», — говорится в сообщении депсвязей.

Также 6 апреля, в пятницу, пройдет традиционное заседание югорского правительства. Напомним, прошлое заседание глава региона возглавила в режиме видеоконференц-связи, находясь в югорском представительстве в Москве. Подробности рабочей программы губернатора держались в тайне от СМИ.