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Главные новости Свердловской области
17:45  02 апреля 2018 0

В Екатеринбурге коллектор из «Домашних денег» сел на пять лет

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, бандиты, кредиты, долги, заложники, коллекторы
Коллектор угрожал брату должницы расправойФото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор коллектору фирмы микрозайма «Домашние деньги» Ярославу Шушарину. За вымогательство денег он получил реальный срок — пять лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По данным следствия, Шушарин с сообщником, личность которого установить не удалось, вымогал деньги у брата заемщицы. В телефонных разговорах Шушарин требовал у мужчины сначала 25 тысяч рублей, а позже — 50 тысяч. Установлено, что в действительности долг заемщицы составлял 12 тысяч. Коллектор увеличил сумму долга, чтобы присвоить разницу. Шушарин по телефону угрожал расправой и порчей имущества. В ночь с 12 на 13 ноября 2016 года он разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна.

Александр Лукманов
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