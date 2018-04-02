В Екатеринбурге коллектор из «Домашних денег» сел на пять лет

В Екатеринбурге вынесен приговор коллектору фирмы микрозайма «Домашние деньги» Ярославу Шушарину. За вымогательство денег он получил реальный срок — пять лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
По данным следствия, Шушарин с сообщником, личность которого установить не удалось, вымогал деньги у брата заемщицы. В телефонных разговорах Шушарин требовал у мужчины сначала 25 тысяч рублей, а позже — 50 тысяч. Установлено, что в действительности долг заемщицы составлял 12 тысяч. Коллектор увеличил сумму долга, чтобы присвоить разницу. Шушарин по телефону угрожал расправой и порчей имущества. В ночь с 12 на 13 ноября 2016 года он разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна.