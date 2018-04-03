Резервный фонд правительства РФ на 2018 год потрачен на три четверти

07:58 03 апреля 2018 0

В запасе у правительства остается только 53,4 млрд рублей Фото: pixabay.com

Власти приняли решение о расходовании большей части резервного фонда правительства на текущий бюджетный год уже в первом квартале. Из 210,7 млрд рублей к маю в запасе останется не более 53,4 млрд.

Резервный фонд правительства обсуждался на одном из последних совещаний в Белом доме, сообщает «Коммерсант». По состоянию на конец февраля в нем остается 53,4 млрд «свободных» средств, следует из справки Минфина. При этом на дотации регионам ушло 36,7 млрд рублей, на поддержку сбалансированности бюджетов — 20 млрд рублей, еще 10 млрд — на ремонт детских поликлиник. 18,5 млрд запросили регионы, но Минфин, исходя из всех заявок, счел рациональным выделение только 3 млрд рублей.

К «нерегиональным» статьям расхода из резервного фонда относятся поддержка автопрома (12,2 млрд рублей), направление «Кооперация и экспорт» (10 млрд рублей), поддержка проекта «Сухой Суперджет 100» (6 млрд рублей), сельское хозяйство (7 млрд рублей — из них 5 млрд на субсидии строителям теплиц), проект «Цифровая экономика» (3,3 млрд). В сфере медицины средства будут направлены на помощь хосписам (4,4 млрд рублей), подключение больниц к интернету (3,5 млрд рублей) и повышение квалификации врачей (2,5 млрд рублей). Почти 80 миллиардов распределились в том числе по «отдельным мероприятиям МИД РФ», на ЛЭП на Чукотке и «Русские сезоны в Италии».

Резервы правительства на три оставшихся квартала невелики, так что в экстренном случае потребуется пересмотр бюджета. Отметим, что резервный фонд правительства не имеет ничего общего с Резервным фондом РФ, который прекратил свое существование в конце прошлого года. После этого он был слит с Фондом национального благосостояния, сообщала «Русская планета».