Российские войска уничтожили ВПК Украины

Армия России нанесла точный удар по объектам инфраструктуры ТЭС Украины. Об этом сообщает Минобороны страны. В результате прицельных попаданий была подорвана работа военно-промышленного комплекса ВСУ.
«Армейские группировки точным ударом поразили объекты ТЭС и ВПК Украины», — говорится в заявлении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.
