Городской пруд Екатеринбурга патрулируют сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Они дежурят вдоль береговой линии и призывают граждан не выходить на тонкий лед.
Как пояснили нашему агентству в ГИМС, за минувшие выходные инспекторы остановили 25 горожан, которые, рискуя жизнью, переходили пруд по тонкому льду, не обращая внимание на таблички «Выход на лед запрещен». Между тем беспилотник, исследовавший поверхность водоема, обнаружил несколько опасных мест. «С воздуха были выявлены места промоин на городском пруду, вода на отдельных участках уже идет поверх льда, что свидетельствует о его интенсивном разрушении и делает лед опасным для передвижения», — рассказал госинспектор Центра ГИМС по Свердловской области Денис Обоскалов.
Обоскалов подчеркнул, что с каждым днем выходить на лед все опаснее. Он с удовлетворением отметил, что после профилактических бесед 50 человек прислушались к совету спасателей и не стали выходить на лед.