09:23 04 апреля 2018 1

Средний размер пенсий в феврале составил 13317 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба государственной статистики опубликовала доклад, согласно которому реальный размер пенсий в России в январе—феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты. При этом, учитывая эту выплату, которая была в январе 2017 года, размер реальных пенсий в первых двух месяцах текущего года снизился на 14%.

Согласно данным Росстата, в январе 2018 года размер средней пенсии составил 13323 рублей, а в феврале — 13317 рублей. В результате средняя пенсия по результатам января-февраля — 13320 рублей, что является 33,8% от размера средней заработной платы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пенсионный фонд РФ с 1 апреля повышает размер пенсий на 2,9%. За последние полгода эта уже третья индексация пенсий. Так, средний размер социальной пенсии после повышения составит 9062 рубля, выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 13410 и 13556 рублей, соответственно. Пенсия для инвалидов вследствие военной травмы повысится до 30694 рублей, для участников Великой Отечественной войны — 35387 рублей. Повышение коснулось почти четырех миллионов пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.