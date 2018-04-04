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04 апреля 2018
03 апреля 2018
09:23  04 апреля 2018 1

Росстат сообщил об увеличении реальных пенсий на 3%

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, мавроди, деньги, валюта
Средний размер пенсий в феврале составил 13317 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала доклад, согласно которому реальный размер пенсий в России в январе—феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты. При этом, учитывая эту выплату, которая была в январе 2017 года, размер реальных пенсий в первых двух месяцах текущего года снизился на 14%.

Согласно данным Росстата, в январе 2018 года размер средней пенсии составил 13323 рублей, а в феврале — 13317 рублей. В результате средняя пенсия по результатам января-февраля — 13320 рублей, что является 33,8% от размера средней заработной платы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пенсионный фонд РФ с 1 апреля повышает размер пенсий на 2,9%. За последние полгода эта уже третья индексация пенсий. Так, средний размер социальной пенсии после повышения составит 9062 рубля, выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 13410 и 13556 рублей, соответственно. Пенсия для инвалидов вследствие военной травмы повысится до 30694 рублей, для участников Великой Отечественной войны — 35387 рублей. Повышение коснулось почти четырех миллионов пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

Иван Шестак
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