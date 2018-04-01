08:49 01 апреля 2018 0

Индексация касается 3,9 миллиона человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионный фонд РФ с 1 апреля повышает размер пенсий на 2,9 процента. Это уже третья индексация за полгода, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПФР.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 255 рублей и составляет 9 тыс. 062 рубля. Выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросли соответственно на 378 и 382 рубля, составив 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 рублей. Для инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации выплаты увеличены до 30 тыс. 694 рублей и 35 тыс. 387 рублей соответственно. Всего повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%, а с 1 февраля на 2,5% была проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и на 2,5% — входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. нынешняя индексации будет стоить российскому бюджету 10 млрд рублей, напоминает «Русская планета».