{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 апреля 2018
31 марта 2018
08:49  01 апреля 2018 0

В России повысили пенсии. В третий раз за полгода

Первая заливка фундамента Центрального стадиона. Екатеринбург, мелочь, монеты, деньги, 10 рублей
Индексация касается 3,9 миллиона человекФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

Пенсионный фонд РФ с 1 апреля повышает размер пенсий на 2,9 процента. Это уже третья индексация за полгода, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПФР.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, средний размер социальной пенсии после повышения увеличился на 255 рублей и составляет 9 тыс. 062 рубля. Выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросли соответственно на 378 и 382 рубля, составив 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 рублей. Для инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации выплаты увеличены до 30 тыс. 694 рублей и 35 тыс. 387 рублей соответственно. Всего повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%, а с 1 февраля на 2,5% была проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и на 2,5% — входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. нынешняя индексации будет стоить российскому бюджету 10 млрд рублей, напоминает «Русская планета».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров