Жители Сургута пишут губернатору письмо с планом спасения репутации Югры

18:24 09 апреля 2018 0

Губернатора просят проводить матчи ВХЛ с участием югорской команды в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута готовят обращение к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой перевести базу ХК «Югра» из Ханты-Мансийска в крупнейший город региона. Об этом «URA.RU» рассказали родители юных сургутских хоккеистов.

По словам одного из инициаторов обращения Сергея (он попросил не называть его фамилию, опасаясь, что сына исключат из секции), идея переноса ХК «Югра» в Сургут появилась после информации о вылете клуба из КХЛ и планах сделать команду участником высшей лиги. По оценке Сергея, если возникнет необходимость собирать подписи, то автографы смогут оставить несколько сотен человек, поскольку эту инициативу поддерживают не только родители воспитанников различных спортучреждений, но и участники любительских команд. Само письмо губернатору пока в стадии обсуждения, его планируют отправить до конца недели.

«Они говорят, что „Югра“ нужна для развития детского и юношеского хоккея. Значит, нужно переносить в Сургут, здесь же центр детского хоккея, здесь и люди будут на матчи ходить, в отличие от Ханты-Мансийска», — считает Сергей.

«Мамонтов» Югры ждут в Сургуте. «Они смогут собирать стадионы» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», после очередного провального сезона ХК «Югра» был исключен из КХЛ. Руководство клуба заявило о планах выступать в ВХЛ. Идея переноса хоккейной команды в Сургут ранее уже поднималась, однако главным аргументом «против» были требования КХЛ к ледовой арене — сургутская им не соответствовала. Об этом «URA.RU» рассказал Дмитрий Филиппов. Владелец единственной частной ледовой арены ХМАО узнавал, какие требования предъявляют к спортивным площадкам в разных лигах. И если его центр может использоваться лишь для тренировок, то муниципальный Ледовый дворец спорта вполне подходит на роль главной базы «Югры».

«Я консультировался с генеральным менеджером одного из клубов ВХЛ — есть намного хуже дворцы, где проводит соревнования лига, а уж Сургут легко пройдет по всем требованиям. И, опять же, Сургут — центр округа, рядом Нижневартовск, откуда будут приезжать болельщики. Уверен, даже на ВХЛ зал будет полностью заполнен. Поэтому, конечно же, было бы здорово перенести базу сюда», — прокомментировал Филиппов.

Выяснить позицию руководства ХК «Югра» не представилось возможным — президент клуба Василий Филипенко отказался разговаривать с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость. Директор окружного департамента спорта Игорь Губкин на звонки на сотовый телефон не ответил.

Как ранее писало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделялось порядка 700-800 млн рублей. После скандала с вылетом клуба из КХЛ появились данные о финансовых махинациях региональных чиновников и руководителей команды.