{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
18:24  09 апреля 2018 0

Жители Сургута пишут губернатору письмо с планом спасения репутации Югры

Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с активом регионального отделения ОНФ в Югре. Сургут, комарова наталья, шипилов алексей
Губернатора просят проводить матчи ВХЛ с участием югорской команды в СургутеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута готовят обращение к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой перевести базу ХК «Югра» из Ханты-Мансийска в крупнейший город региона. Об этом «URA.RU» рассказали родители юных сургутских хоккеистов.

По словам одного из инициаторов обращения Сергея (он попросил не называть его фамилию, опасаясь, что сына исключат из секции), идея переноса ХК «Югра» в Сургут появилась после информации о вылете клуба из КХЛ и планах сделать команду участником высшей лиги. По оценке Сергея, если возникнет необходимость собирать подписи, то автографы смогут оставить несколько сотен человек, поскольку эту инициативу поддерживают не только родители воспитанников различных спортучреждений, но и участники любительских команд. Само письмо губернатору пока в стадии обсуждения, его планируют отправить до конца недели.

«Они говорят, что „Югра“ нужна для развития детского и юношеского хоккея. Значит, нужно переносить в Сургут, здесь же центр детского хоккея, здесь и люди будут на матчи ходить, в отличие от Ханты-Мансийска», — считает Сергей.

Хоккей Югра-Сибирь. Ханты -Мансийск., хк югра
«Мамонтов» Югры ждут в Сургуте. «Они смогут собирать стадионы»
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», после очередного провального сезона ХК «Югра» был исключен из КХЛ. Руководство клуба заявило о планах выступать в ВХЛ. Идея переноса хоккейной команды в Сургут ранее уже поднималась, однако главным аргументом «против» были требования КХЛ к ледовой арене — сургутская им не соответствовала. Об этом «URA.RU» рассказал Дмитрий Филиппов. Владелец единственной частной ледовой арены ХМАО узнавал, какие требования предъявляют к спортивным площадкам в разных лигах. И если его центр может использоваться лишь для тренировок, то муниципальный Ледовый дворец спорта вполне подходит на роль главной базы «Югры».

Статья по теме
«Югру» исключили из КХЛ. Силовики готовят уголовное дело

«Я консультировался с генеральным менеджером одного из клубов ВХЛ — есть намного хуже дворцы, где проводит соревнования лига, а уж Сургут легко пройдет по всем требованиям. И, опять же, Сургут — центр округа, рядом Нижневартовск, откуда будут приезжать болельщики. Уверен, даже на ВХЛ зал будет полностью заполнен. Поэтому, конечно же, было бы здорово перенести базу сюда», — прокомментировал Филиппов.

Выяснить позицию руководства ХК «Югра» не представилось возможным — президент клуба Василий Филипенко отказался разговаривать с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость. Директор окружного департамента спорта Игорь Губкин на звонки на сотовый телефон не ответил.

Как ранее писало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделялось порядка 700-800 млн рублей. После скандала с вылетом клуба из КХЛ появились данные о финансовых махинациях региональных чиновников и руководителей команды.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров