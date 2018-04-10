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15:04  10 апреля 2018 0

В сургутском ТЦ мужчина «открыл купальный сезон». ВИДЕО

О будущем парня после съемки сотрудники ТЦ говорить отказалисьФото: скриншот из видео

Нелепая выходка посетителя сургутского торгового центра «Аура» попала в объектив видеокамеры. Молодой человек в нижнем белье и с обувью в руках гуляет по холлу и прыгает в бассейн с водой.

Событие уже собрало несколько тысяч просмотров в instagram-аккаунте местного информационного агентства. Подписчики с энтузиазмом комментируют «подвиг» мужчины: «Я тоже так хочу. Но, блин, нельзя… Судя по кадру, в Сургуте наступила жара. Молодой человек спасается… Я бы тоже после часовых прогулок по ТЦ освежилась, если честно… Такие люди делают жизнь краше и веселей». Некоторые пользователи начали искать возможные причины столь необычного поведения молодого человека. Версий было всего три: «Открыл купальный сезон, ничего вы не понимаете… Он по ходу за монетками заходил, чтобы на проезд хватило… По ходу проспорил».

Получить комментарий от сотрудников ТЦ «Аура» не удалось. Они сослались на занятость и необходимость согласования комментария с начальством.

Павел Маркуш
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