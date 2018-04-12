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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:54  12 апреля 2018 0

Телеканал мэрии Екатеринбурга решил догнать «Областное телевидение». Одна женщина от этого уже пострадала

Городской телеканал уже экспериментирует с интерактивомФото: скриншот эфира «41 Домашний»
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Телеканал городской администрации — «41 Домашний» — ждет переформатирование. В ближайшее время из эфира уйдет программа «Полезный вечер с Аленой Костериной». До сих пор ее 20-минутные выпуски выходили со вторника по пятницу в 19:40. При этом развлекательные программы выходного дня — «Вкус жизни» и «Жилые кварталы» — на телеканале сохранятся.

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Вместо «Полезного вечера», как утверждают инсайдеры, на телеканале будет введен «единый информационный час», который, по задумке, «должен быть перенасыщен новостями». Работавшие над созданием развлекательной программы будут заниматься созданием отдельных информационных и рекламных сюжетов в рамках нового формата.

«Мы готовим апгрейд слота 19:20. Материалы из „Полезного вечера“ там тоже будут присутствовать, но в несколько ином формате. Никаких кадровых решений еще не принято», — объяснил грядущие перемены гендиректор «Студии 41» Владимир Злоказов, пообещав, что зрителям все станет понятнее уже на следующей неделе.

В мэрии на перемены в пропорции развлекательного и информационного вещания «41 Домашнего» отреагировали крайне лаконично. «Мы с интересом будем смотреть новости», — уточнил пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов.

«41 Домашний» не стал первопроходцем — еще 14 марта свердловский телеканал ОТВ переформатировал свой эфир под полуторачасовое информационное шоу в прямом эфире. Первый его выпуск был в целом положительно оценен столичными экспертами. Городские телевизионщики к этому времени ввели на своем телеканале возможность для мобильных зрителей реагировать на эфир, выбирая прямо на экране один из трех смайликов с исключительно положительной реакцией.

Антон Ольшанников
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