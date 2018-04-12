Телеканал городской администрации — «41 Домашний» — ждет переформатирование. В ближайшее время из эфира уйдет программа «Полезный вечер с Аленой Костериной». До сих пор ее 20-минутные выпуски выходили со вторника по пятницу в 19:40. При этом развлекательные программы выходного дня — «Вкус жизни» и «Жилые кварталы» — на телеканале сохранятся.
Вместо «Полезного вечера», как утверждают инсайдеры, на телеканале будет введен «единый информационный час», который, по задумке, «должен быть перенасыщен новостями». Работавшие над созданием развлекательной программы будут заниматься созданием отдельных информационных и рекламных сюжетов в рамках нового формата.
«Мы готовим апгрейд слота 19:20. Материалы из „Полезного вечера“ там тоже будут присутствовать, но в несколько ином формате. Никаких кадровых решений еще не принято», — объяснил грядущие перемены гендиректор «Студии 41» Владимир Злоказов, пообещав, что зрителям все станет понятнее уже на следующей неделе.
В мэрии на перемены в пропорции развлекательного и информационного вещания «41 Домашнего» отреагировали крайне лаконично. «Мы с интересом будем смотреть новости», — уточнил пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов.
«41 Домашний» не стал первопроходцем — еще 14 марта свердловский телеканал ОТВ переформатировал свой эфир под полуторачасовое информационное шоу в прямом эфире. Первый его выпуск был в целом положительно оценен столичными экспертами. Городские телевизионщики к этому времени ввели на своем телеканале возможность для мобильных зрителей реагировать на эфир, выбирая прямо на экране один из трех смайликов с исключительно положительной реакцией.