19:39 13 апреля 2018 0

Максим Галкин ответил журналистам и хейтерам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Максим Галкин эмоционально отреагировал на обвинения в адрес его супруги Аллы Пугачевой, на которую фанаты обрушились с критикой. Примадонна подверглась нападкам после посещения премьеры фильма Данилы Козловского, ранее пожаловавшегося на хамство россиян. Пародист обратился к тем, кто распространяет о его семье неверную информацию.

Свое видеообращение по поводу нападок на примадонну Галкин опубликовал на собственной странице в Instagram. «Тут нас жестко осудили в Сети за то, что мы были вчера на премьере Данилы Козловского. Мне очень хочется, чтобы журналисты, которые нас осуждают, рассказали что-нибудь о фильме», — начинает свое послание юморист. По его словам, он с супругой на самом деле даже не был на премьере. «Вы нам расскажите о нашей жизни, потому что она у вас кардинально расходится с тем, как мы живем. Ну как-то, ребят, вы что-то совсем оторвались от земли-то грешной», — негодует Галкин. «Если осуждаете, расскажите хотя бы, за что. А то мы даже не в курсе», — заключает супруг Аллы Пугачевой.

Фанаты с готовностью поддержали Максима Галкина. «Максим! Да не обращайте Вы на всех внимания! Собаки лают — караван идет!», «Максим, Вы просто шедевр! Как же приятно всегда вас слушать и смотреть, восхищаюсь!», «Разматлошил „желтушников“ в пух и прах! Так им!» — восхищаются подписчики Галкина. При этом некоторые в таком муссировании ситуации вокруг фильма Данилы Козловского усмотрели свою подоплеку. «Чет я не поняла. Это такая реклама фильма от Галкина? Креативненько», — заметила одна из фанаток юмориста.

Напомним, ранее многие пользователи Сети раскритиковали Пугачеву, которая пошла на премьеру фильма Козловского «Тренер», чтобы таким образом поддержать его. Сам Козловский ранее разозлил фанатов своим высказыванием о хамстве россиян.