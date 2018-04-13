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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:27  13 апреля 2018 0

Фанаты затравили Пугачеву, которая вступилась за Козловского, назвавшего россиян «злобными дебилами»

Алла Пугачева посетила премьеру фильма Данилы КозловскогоФото: wikipedia.org

Алла Пугачева обратила на себя гнев многих интернет-пользователей, решив поддержать актера Данилу Козловского и его первую режиссерскую работу «Тренер». Она наряду со многими другими знаменитостями побывала на премьере фильма.

Певица своим поступком вызвала ненависть тех россиян, которые ранее раскритиковали трейлер фильма Козловского «Тренер», пишет портал VSE42.Ru. «Кто бы сомневался в хамстве Пугачёвой? Это у нее врождённое. Разбаловали этих актеров, что стыд потеряли, несут всякую чушь. Не нравится — есть Внуково, Шереметьево, Домодедово. Незаменимых нет», «Эта прима балахонистая сама олицетворение самого махрового хамства в стране», — пользователи Сети не скупятся в колкостях по отношению к Пугачевой. Однако некоторые вообще не видят в этой ситуации повода для особо эмоциональной реакции. «А откуда видно, что она его поддержала? Вроде она предусмотрительно молчит и ничего не комментирует. А то, что она пришла на кино, так это обычный гламурный междусобойчик для своих», — написал один из комментаторов.

Ранее Данила Козловский нелестно высказался по отношению к россиянам, которые оставляли негативные комментарии по поводу его нового фильма «Тренер». «В России сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — сказал он в интервью спортивному изданию. Эти слова вызвали еще больше возмущения со стороны пользователей Сети. «Свалил? Ура! И не снимайся у нас! Мы же тут поголовно все хамы — рули к Серебрякову, и там же работайте, 2 зажравшихся актеришки», — до сих пор хейтеры оставляют такие послания на странице Козловского в Instagram.

Дарья Корчак
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