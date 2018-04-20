В Челябинске остановят трамваи и троллейбусы

В Челябинске стартует традиционная эстафета
В Челябинске 21 апреля, в воскресенье, состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. На этот раз мероприятие пройдет в Ленинском районе. В связи с этим внесены изменения в работу электротранспорта, сообщили «URA.RU» в мэрии.
Трамваи и троллейбусы прекратят движение на Машиностроителей — от улицы Энергетиков до Новороссийской с 10 часов до 13 часов дня. Троллейбусы №8 отправятся по маршруту «ПКиО — ул. Гагарина — Солнечный берег». Трамваи № 8, 18 и 22 будут курсировать от своих конечных остановок до КБС. Власти просят пассажиров учесть изменения маршрутов при планировании поездок по городу.