Юморист и телеведущий программы «Лучше всех!», супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин похвастался красотой и пошутил про скромность. Поклонники оценили пост шоумена.
Галкин опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный профессиональным фотографом. На нем он в белой рубашке, костюме и галстуке-бабочке. «Ну что тут скажешь, ну что есть, то есть красив», — подписал фотографию шоумен. При этом он отметил, что красота у него «природная», «без фотошопа» и добавил, что скромность родилась «позже него». Артист также отметил, что надеется сняться в кино и «стать известным». Пост он сопроводил хэштегами #минуткакрасоты, #уженезнаеткакосебенапомнить, #смотримолодильнымияблочкаминепоперхнись.
Фанаты оценили юмор и красоту шоумена, и принялись сравнивать его с известными актерами: «Хэштеги- огонь!»; «Насмешил»; «Чувство юмора изумительное»; «Шикарен»; «Хорош!»; «Алле Борисовне повезло!»; «Сам себя не похвалишь весь день как оплеванный ходишь»; «Скромняшка Максимка»; «Чет Остапа Бендера вспомнила, в исполнении Миронова»; «Дон Корлион в молодости»; «Ален Делон московского масштаба», — написали комментаторы. Пост собрал за полчаса больше 20 тысяч лайков.