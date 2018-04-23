Челябинка установила два рекорда на шоу Максима Галкина

Пятилетняя Вероника Кислицына приняла участие в шоу «Лучше всех» на Первом канале. Она смогла поразить и зрителей, и ведущего Максима Галкина своими способностями.
Юная челябинка была приглашена шоу как рекордсменка России по количеству приседаний на одной ноге. Раньше она могла сделать «пистолетик» 17 раз за одну минуту, а во время съемок превзошла собственное достижение и присела 18 раз за 26 секунд. Галкин предложил ей провести еще один эксперимент — просидеть без опоры так долго, как она сможет.
Отец девочки Василий Кислицын рассказал порталу «Первый областной», что еще дома она попробовала сделать упражнение «стульчик» — присед, прислонившись к стене. «Она просидела 4 минуты и 30 секунд. В этот момент смотрела мультик. А во время съемок пригласили двух взрослых помощников Антона и Альберта, то я 100% был уверен, что она пересидит их. После шоу Вероника сказала, что очень хотела их победить и ей это удалось», — рассказал отец челябинки.