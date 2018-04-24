19:28 24 апреля 2018 0

Победительница конкурса Екатерина Кудрявцева уже побывала в головном офисе «URA.RU» в Екатеринбурге Фото: URA.RU © URA.RU

В редакции «URA.RU» стартовала серия стажировок для начинающих журналистов из Перми. Наши практиканты — победители конкурса, объявленного агентством на краевом молодежном форуме «Пермский период». Его участникам нужно было написать пост по итогам февральского фестиваля о своих впечатлениях, эмоциях и полученных знаниях на образовательных секциях форума.

Победителями стали пять человек, чьи посты в социальных сетях набрали наибольшее количество лайков: Альбина Кадирова, Екатерина Кудрявцева, Степан Серебров, Денис Бурин и Анастасия Ткаченко. Они могут пройти стажировку в одной из редакций агентства в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени или Перми. Агентство взяло на себя все расходы по трансферу и проживанию победителей. Также редакция «URA.RU» выплатит практикантам гонорары за опубликованные статьи.

В головной офис «URA.RU» в Екатеринбург из Перми уже приехала первая победительница конкурса Екатерина Кудрявцева. «Очень рада, что получила такую уникальную возможность поработать бок о бок с высококлассными журналистами в самой успешной и передовой редакции на Урале, — поделилась она своими впечатлениями от стажировки. — Приятно, что куратором моей стажировки стал сам шеф-редактор Иван Некрасов, который скрупулезно разбирает со мной написанные тексты и помогает довести каждую новость до идеального состояния. Уверена, что предстоящая неделя будет очень продуктивной и наполненной яркими знакомствами, событиями и эмоциями».

Зимняя сессия краевого форума Пермского края «Молодежный форум. Пермский период» проходила 21 и 22 февраля по трем направлениям: Молодежные медиа, инновации и киберспорт.