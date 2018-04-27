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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:41  27 апреля 2018 0

Козицын и Усманов поспорят сегодня в Екатеринбурге. Прилюдно

Матч Евролиги БК
УГМК и «Динамо» сразятся за «золото» и чемпионский титулФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург станет площадкой для заключительного спора двух лучших женских баскетбольных клубов страны — УГМК Андрея Козицына и курского «Динамо», чей генеральный спонсор — «Металлоинвест» Алишера Усманова. В пятницу, 27 апреля, команды начнут борьбу за последнее золото в этом сезоне и титул чемпиона России.

Напомним, в прошлом сезоне, в финале чемпионата России, также сошлись УГМК и «Динамо» из Курска, для выявления победителя понадобились рекордные пять матчей. Последнюю игру в серии «лисицы» выиграли с перевесом всего в одно очко (82:83) и в 11-й раз стали чемпионами страны. Зато тогда Курск выиграл Евролигу, а Екатеринбург довольствовался бронзой.

Матч Евролиги БК "УГМК" - БК "Галатасарай". Екатеринбург, бк угмк, женский баскетбол, кобрин эвелина, торренс альба
Игры в Екатеринбурге откроют серию встреч за чемпионство в российской премьер-лиге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В текущем сезоне команды дважды сталкивались в решающих матчах. Последняя игра в Екатеринбурге была за лидерство в регулярном чемпионате страны, тогда Курск был разгромлен со счетом 102:62. А совсем недавно УГМК и «Динамо» боролись за выход в финал Евролиги. Матч, проходивший в венгерском Шопроне, был более напряженным, но все же «лисицы» оказались сильнее и победили со счетом 84:77. По итогам Евролиги-2018, в сравнении с прошлым сезоном, ситуация поменялась с точностью до наоборот: УГМК стал 4-кратным чемпионом европейского первенства, а курское «Динамо» завоевало бронзовые медали.

Предстоящие матчи в Екатеринбурге откроют серию до трех побед за чемпионство в российской премьер-лиге. На данный момент фаворитом выглядит УГМК — у баскетболисток сейчас эмоциональный подъем после победы в Евролиге. После всех потрясений в сезоне, включая смену главного тренера, «лисицы» нашли свою игру. Ели они ее продемонстрируют, то в родных стенах и с армией фанатов на трибунах, вероятность победы УГМК достаточно велика. Впрочем, недооценивать Курск тоже нельзя — «Динамо» захочет взять реванш за последние два поражения и наверняка будет биться за каждое очко.

Матч Евролиги БК "УГМК" - БК "Галатасарай". Екатеринбург, бк угмк, женский баскетбол, таурази дайана, нолан деанна
Игра УГМК стала более энергичной
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Матч УГМК и курского «Динамо» — это не только противостояние двух лучших клубов России, но и дуэль двух испанских тренеров. Лукас Мондело руководит курским «Динамо» с мая 2016 года, а Мигель Мендес пришел в «УГМК» уже по ходу этого сезона. Мендес в кротчайшие сроки сумел наладить взаимодействие в новой команде. Игра УГМК заметно преобразилась, стала более вариативной и энергичной.

Кроме того, предстоящие матчи могут стать заключительными домашними играми для УГМК в этом сезоне. Если серия ограничится тремя матчами, то первые две встречи пройдут в Екатеринбурге 27 и 29 апреля, а третий (четвертый — в случае необходимости) — в Курске. А значит, для поклонников екатеринбургского клуба это будет последняя возможность увидеть вживую «лисиц» в текущем составе. С большой долей вероятности в новом сезоне УГМК будет выглядеть иначе и, возможно, даже потеряет еще один символ. В пятницу, 27 апреля, начало игры в ДИВСе в 19.00. В воскресенье, 29 апреля, игра стартует в 17.00. Третий матч УГМК и «Динамо» состоится в Курске 2 мая.

Татьяна Ларина
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