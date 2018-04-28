{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
08:57  28 апреля 2018 0

Известный актер проведет бой по ММА в Челябинске

Хоккей. Трактор Акбарс. Челябинск., ледовая арена трактор
Бой пройдет на арене «Трактор»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный российский актер, мастер боевых искусств Владислав Демин проведет бой по правилам ММА в супер тяжелом весе. Бой состоится в рамках чемпионата России по смешанному боевому единоборству 2018 года, который пройдет с 12 по 13 мая в Челябинске на Ледовой арене «Трактор».

Стоит отметить, что Демин уже выступал на турнире по ММА в столице Южного Урала. В декабре 2017 года он дебютировал на профессиональном ринге и одержал уверенную победу в суперфинале Уральской Лиги «REM-93» над российским спортсменом, трехкратным победителем Кубков РФ Романом Архафтом. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника, сообщили «URA.RU» в Челябинской областной федерации ММА.

Южноуральцы, представители клуба «REM-93» (федерация СБЕ ММА Челябинской области), выступят в четырех из пяти боев. Среди них обладатель чемпионского пояса Уральской Лиги «REM-93», победитель первенства УрФО по ММА 2017 года Гасан Мамедов (Челябинск); победитель турнира по ММА «Битва на Волге», многократный победитель турниров по ММА Илья Ильин (Коркино); чемпион региона по MMA 2017 года, обладатель пояса Уральской Лиги «REM-93», тяжеловес Юрий Федоров (Челябинск). Также компанию опытным спортсменам составит дебютант, 22-летний Илья Ерушин (Магнитогорск), для которого выступление на ринге 13 мая станет первым в профессиональной карьере.

Соперниками южноуральцев станут опытные бойцы из Южной Америки, Африки и Европы. Турнир профессионалов начнется по окончанию финалов национального первенства.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров