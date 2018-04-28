Известный актер проведет бой по ММА в Челябинске

Известный российский актер, мастер боевых искусств Владислав Демин проведет бой по правилам ММА в супер тяжелом весе. Бой состоится в рамках чемпионата России по смешанному боевому единоборству 2018 года, который пройдет с 12 по 13 мая в Челябинске на Ледовой арене «Трактор».
Стоит отметить, что Демин уже выступал на турнире по ММА в столице Южного Урала. В декабре 2017 года он дебютировал на профессиональном ринге и одержал уверенную победу в суперфинале Уральской Лиги «REM-93» над российским спортсменом, трехкратным победителем Кубков РФ Романом Архафтом. В ближайшее время будет объявлено имя нового соперника, сообщили «URA.RU» в Челябинской областной федерации ММА.
Южноуральцы, представители клуба «REM-93» (федерация СБЕ ММА Челябинской области), выступят в четырех из пяти боев. Среди них обладатель чемпионского пояса Уральской Лиги «REM-93», победитель первенства УрФО по ММА 2017 года Гасан Мамедов (Челябинск); победитель турнира по ММА «Битва на Волге», многократный победитель турниров по ММА Илья Ильин (Коркино); чемпион региона по MMA 2017 года, обладатель пояса Уральской Лиги «REM-93», тяжеловес Юрий Федоров (Челябинск). Также компанию опытным спортсменам составит дебютант, 22-летний Илья Ерушин (Магнитогорск), для которого выступление на ринге 13 мая станет первым в профессиональной карьере.
Соперниками южноуральцев станут опытные бойцы из Южной Америки, Африки и Европы. Турнир профессионалов начнется по окончанию финалов национального первенства.