Пермские власти предложили свое решение проблемы водных киосков

Пермским предпринимателям предложили вписать в муниципальную схему торговли дополнительные будки с питьевой водой. Так администрация ответила бизнесменам, которых возмутили новые правила благоустройства города.
Администрация готова расширить список мест для продажи жителям питьевой воды. К такому итогу пришла мэрия после совещания предпринимателей с первым заместителем главы администрации Перми Виктором Агеевым. Однако проведенная встреча не сняла главную проблему — запрета городской думы на размещение киосков с водой во дворах. В проекте новой схемы торговых точек из 100 водных киосков остались только 30. Еще 300 киосков по продаже питьевой воды работают на частных землях, однако городская дума запретила предпринимателям торговать во дворах жилых домов. Это привело к возмущению предпринимателей и жителей города.
«Мы заинтересованы в диалоге с городской администрацией, — сказал директор ООО „КАСКАД +“ Юрий Михеев пресс-службе горадминистрации. — Состоялась конструктивная встреча, на которой сняли многие возникшие ранее вопросы». Однако источник «URA.RU», знакомый с деталями совещания, рассказал агентству, что бизнесу предложили перейти на вендинговые автоматы, в которых нет продавцов. На такие формы торговли правила благоустройства города не распространяются. «Какая разница, есть бабушка-продавец в киоске или нет? — недоумевает собеседник. — Придется сокращать людей, хотя киоск как был им, так и останется». Комментируя итоги встречи, источник добавил, что, хоть диалог и состоялся, запрет на размещение киосков на частных землях не исчез. А значит, киоски придется как минимум переносить. Следующая встреча чиновников с бизнесменами состоится в мае.