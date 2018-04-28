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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:03  28 апреля 2018 1

Военный самолет аварийно сел «на брюхо» в российском аэропорту. ВИДЕО

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, взлетная полоса, кабина пилота
У самолета не раскрылась стойка шассиФото: Сергей Леонов © URA.RU

Военный противолодочный самолет вооруженных сил Индии Ил-38 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском. По неизвестной пока причине у него заклинило стойку шасси.

В связи с неисправностью пилотам пришлось посадить самолет «на брюхо». Посадка прошла относительно благополучно: пострадавших, возгорания нет, сообщает «Федеральное агентство новостей». На борту находились 11 человек. Отмечается, что экипаж планируется представить к наградам.

Перед жесткой посадкой самолет более часа кружил в воздухе, чтобы выработать топливо и тем самым снизить опасность возгорания, отмечает телеканал RT. Кроме того, взлетная полоса была запенена специальным составом, чтобы уменьшить возможные повреждения.

Принадлежащий Индии военный Ил-38 в России проходил штатное техобслуживание на предприятии-изготовителе. Полет совершался для проверки состояния борта после проведения необходимых работ.

Игорь Чукреев
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