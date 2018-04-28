23:03 28 апреля 2018 1

У самолета не раскрылась стойка шасси Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Военный противолодочный самолет вооруженных сил Индии Ил-38 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском. По неизвестной пока причине у него заклинило стойку шасси.

В связи с неисправностью пилотам пришлось посадить самолет «на брюхо». Посадка прошла относительно благополучно: пострадавших, возгорания нет, сообщает «Федеральное агентство новостей». На борту находились 11 человек. Отмечается, что экипаж планируется представить к наградам.

Перед жесткой посадкой самолет более часа кружил в воздухе, чтобы выработать топливо и тем самым снизить опасность возгорания, отмечает телеканал RT. Кроме того, взлетная полоса была запенена специальным составом, чтобы уменьшить возможные повреждения.

Принадлежащий Индии военный Ил-38 в России проходил штатное техобслуживание на предприятии-изготовителе. Полет совершался для проверки состояния борта после проведения необходимых работ.