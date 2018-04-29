В Киеве заявили, что эсэсовцы были лучше красноармейцев

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина» по ряду показателей превосходила Красную армию. Об этом он написал в Facebook.
По мнению историка из Львова, дивизия СС «Галичина», в которой на стороне нацистской Германии воевали украинские добровольцы, выгодно отличалась от Красной армии. Эсэсовцы год обучали новобранцев прежде чем отправить в бой, а красноармейцев «часто бросали в мясорубку сразу», — пишет Вятрович. «Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — объясняет украинский историк, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания «Галичины». При этом он добавляет, что праздновать тут нечего, потому что «в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо».
Дивизия СС «Галичина» была создана в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение.
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