Прокуратура выявила новые взятки, полученные бывшим начальником отдела энергетического надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергеем Самохваловым. Проверка показала, что он получил 450 тысяч за содействие одной из строительных фирм.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что Сергей Самохвалов получил 450 тысяч частями в течение 2015—2016 годов от ООО «Строительная фирма «Промтехмаш». За это он помог обществу уладить вопрос с вводом в эксплуатацию нескольких тепловых и энергоустановок, необходимых для строительства многоквартирных домов в городе Тарко-Сале.
По результатам проверки было заведено административное дело. Суд города Ноябрьска после рассмотрения дела оштрафовал организацию за дачу взятки на 500 тысяч рублей.
Сергей Самохвалов, напомним, уже находится под следствием за коррупционное преступление. Как уже рассказывало «URA.RU», чиновник обвиняется в получении крупной взятки за содействие в вводе в эксплуатацию объектов трубопроводной системы Заполярье — Пурпе. Он был задержан в ходе спецоперации в мае 2016 года. Тогда же следователи подозревали в причастности к делу заместителя уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова, но связь установить не удалось. Тем не менее Порфиров был задержан осенью 2017 года по подозрению в получении уже другой взятки. Оба дела сейчас на стадии расследования.