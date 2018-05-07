{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
03 мая 2018
15:28  07 мая 2018 0

Строительную компанию на Ямале оштрафовали за взятку. Чиновник, взявший деньги, уже под следствием

Клипарт., взятка, коррупция, деньги
Строительную фирму наказали штрафом в полмиллиона рублей за дачу взяткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура выявила новые взятки, полученные бывшим начальником отдела энергетического надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергеем Самохваловым. Проверка показала, что он получил 450 тысяч за содействие одной из строительных фирм.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что Сергей Самохвалов получил 450 тысяч частями в течение 2015—2016 годов от ООО «Строительная фирма «Промтехмаш». За это он помог обществу уладить вопрос с вводом в эксплуатацию нескольких тепловых и энергоустановок, необходимых для строительства многоквартирных домов в городе Тарко-Сале.

По результатам проверки было заведено административное дело. Суд города Ноябрьска после рассмотрения дела оштрафовал организацию за дачу взятки на 500 тысяч рублей.

Сергей Самохвалов, напомним, уже находится под следствием за коррупционное преступление. Как уже рассказывало «URA.RU», чиновник обвиняется в получении крупной взятки за содействие в вводе в эксплуатацию объектов трубопроводной системы Заполярье — Пурпе. Он был задержан в ходе спецоперации в мае 2016 года. Тогда же следователи подозревали в причастности к делу заместителя уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова, но связь установить не удалось. Тем не менее Порфиров был задержан осенью 2017 года по подозрению в получении уже другой взятки. Оба дела сейчас на стадии расследования.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров