Прокурор Югры обнародовал свои доходы

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин в 2017 году заработал 4,9 млн рублей. Это значится в декларации о доходах, расходах и имуществе госслужащих, замещающих должности в региональной прокуратуре.
Согласно документу, жилой недвижимости и автомобиля у прокурора нет. В его собственности имеется гараж, земельный участок на десять соток и нежилой дом. Однако у супруги Ботвинкина имеется две квартиры площадью 92 и 44 квадратных метра и машина марки Toyota RAV4. Ее годовой доход составил 1,1 млн рублей.
Первый зампрокурора ХМАО Игорь Меньшиков заработал за прошедший год чуть более четырех млн рублей. Он ездит на Land Cruiser Prado, в собственности имеется дом и участок. Доход еще одного заместителя, Евгения Шейрера, составил 3,8 млн рублей, у него есть машина Subaru Forester и отсутствует недвижимость. Третий заместитель Владислав Московских отчитался о доходах в 2,9 млн рублей. У него нет авто, но есть квартира.
Ранее «URA.RU» сообщало, что самым богатым человеком в думе Югры оказался гендиректор «Автобана» Алексей Андреев. В 2017 году он задекларировал доход в 374 млн рублей — это более 32 млн рублей в месяц, а значит, более миллиона рублей в день.