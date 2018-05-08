{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
13:01  08 мая 2018 0

Прокурор Югры обнародовал свои доходы

Ботвинкин получил примерно пять млн рублейАлександр Кулаковский

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин в 2017 году заработал 4,9 млн рублей. Это значится в декларации о доходах, расходах и имуществе госслужащих, замещающих должности в региональной прокуратуре.

Согласно документу, жилой недвижимости и автомобиля у прокурора нет. В его собственности имеется гараж, земельный участок на десять соток и нежилой дом. Однако у супруги Ботвинкина имеется две квартиры площадью 92 и 44 квадратных метра и машина марки Toyota RAV4. Ее годовой доход составил 1,1 млн рублей.

Первый зампрокурора ХМАО Игорь Меньшиков заработал за прошедший год чуть более четырех млн рублей. Он ездит на Land Cruiser Prado, в собственности имеется дом и участок. Доход еще одного заместителя, Евгения Шейрера, составил 3,8 млн рублей, у него есть машина Subaru Forester и отсутствует недвижимость. Третий заместитель Владислав Московских отчитался о доходах в 2,9 млн рублей. У него нет авто, но есть квартира.

Ранее «URA.RU» сообщало, что самым богатым человеком в думе Югры оказался гендиректор «Автобана» Алексей Андреев. В 2017 году он задекларировал доход в 374 млн рублей — это более 32 млн рублей в месяц, а значит, более миллиона рублей в день.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров